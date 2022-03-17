Москвичка обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Окуджавы

Москвичка обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Булата Окуджавы-младшего. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в судебных органах.

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Согласно имеющейся информации, появившаяся на свет в 1990-е россиянка подала иск в Тверской суд столицы. Она утверждает, что наследник знаменитого советского барда — ее родной отец, и хочет добиться официального признания данного факта.

По словам 25-летней истицы, ее мать познакомилась с Окуджавой-младшим, начинающим композитором, на праздновании Нового года в гостях у общей знакомой. У них случился непродолжительный роман, результатом которого стала беременность женщины. К моменту рождения ребенка отношения пары сошли на нет. Россиянка сообщила экс-возлюбленному о появлении на свет их дочери, но отметила, что не имеет к нему претензий и беспокоить его более не планирует.

Вскоре после этого не желающий, чтобы его путали с отцом, Окуджава-младший сменил имя, официально став Антоном. Он женился, в браке родился сын.

Повзрослевшая дочь композитора (по паспорту — Булатовна) решила наладить контакты с представителем известнейшей фамилии. Предположительно, в ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее известный режиссер начал судиться с дочерью из-за квартиры в Москве.