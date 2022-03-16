Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у острова Крит

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду около острова Крит. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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По его информации, толчки были зарегистрированы в 04:20 (05:20 мск). Эпицентр располагался в 46 км от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

12 октября 2021 года около Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3. По сведениям газеты Ethnos, сильный подземный толчок вызвал панику среди жителей и ощущался также на Родосе, Карпатосе, Касосе и других островах архипелага Додеканес в Эгейском море. В результате землетрясения обрушилась церковь Святого Николая в деревне Аргилос в области Ласитион (Лассити) на острове Крит.