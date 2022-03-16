В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у острова Крит

ТАССТАСС

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в среду около острова Крит. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у острова Крит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, толчки были зарегистрированы в 04:20 (05:20 мск). Эпицентр располагался в 46 км от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

12 октября 2021 года около Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3. По сведениям газеты Ethnos, сильный подземный толчок вызвал панику среди жителей и ощущался также на Родосе, Карпатосе, Касосе и других островах архипелага Додеканес в Эгейском море. В результате землетрясения обрушилась церковь Святого Николая в деревне Аргилос в области Ласитион (Лассити) на острове Крит.

Греция - одна из наиболее сейсмоактивных стран на европейском континенте. Здесь регистрируется почти половина всех подземных толчков, происходящих в Европе.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители