В Подмосковье обстреляли участок полиции

Неизвестный обстрелял здание УМВД в подмосковных Химках. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел еще днем во вторник, 15 марта. Неизвестный подъехал к воротам контрольно-пропускного пункта полицейского участка, который находится на улице Гоголя, вышел из черной BMW и произвел несколько выстрелов по воротам.

Как уточняется, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время ведется розыск скрывшегося автомобиля и стрелявшего.

Ранее бизнесмен Юрий Жорин устроил стрельбу в жилом доме в подмосковном Домодедове. Как уточняется, он разбил топором стекла в помещении консьержа дома на улице Королева, а затем устроил стрельбу из окна квартиры дома. При задержании Жорин получил ранение.