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1 час назад

Неизвестный обстрелял участок полиции в Подмосковье

Елена Прошина

Неизвестный обстрелял здание УМВД в подмосковных Химках. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В Подмосковье обстреляли участок полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще днем во вторник, 15 марта. Неизвестный подъехал к воротам контрольно-пропускного пункта полицейского участка, который находится на улице Гоголя, вышел из черной BMW и произвел несколько выстрелов по воротам.

Как уточняется, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время ведется розыск скрывшегося автомобиля и стрелявшего.

Ранее бизнесмен Юрий Жорин устроил стрельбу в жилом доме в подмосковном Домодедове. Как уточняется, он разбил топором стекла в помещении консьержа дома на улице Королева, а затем устроил стрельбу из окна квартиры дома. При задержании Жорин получил ранение.

В правоохранительных органах уточнили, что бизнесмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас предприниматель находится в больнице в тяжелом состоянии с ранением плеча и легкого. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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