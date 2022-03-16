В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Москвича обманули на 37 миллионов рублей при обмене валюты

МослентаМослентаиещё 1

Рецидивист по прозвищу Динго обманул москвича на 37 миллионов рублей под предлогом обмена валюты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Москвича обманули на 37 миллионов рублей при обмене валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, у потерпевшего и его близких были накопления, которые они хотели перевести в другую валюту. Днем 14 марта москвич встретился с так называемым брокером у отделения банка на Новослободской улице. Тот отправил мужчину в банк, где к нему должен был подойти сотрудник и помочь совершить сделку.

Сообщается, что россиянин со спортивной сумкой с наличными деньгами вошел в отделение. К нему подошел незнакомец и уточнил информацию. Заявитель отдал сумку, после чего неизвестный проследовал в кассу и больше не возвращался.

В результате полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Утром 15 марта правоохранители на Вересковой улице задержали подозреваемого, им оказался 54-летний, неоднократно судимый за похищение людей, вымогательства, мошенничество, присвоение или растрату, применение насилия в отношении представителя власти, подделку документов Артур Денисултанов. В ходе обыска у него изъяли шесть с половиной миллионов рублей.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать поддельные сайты ушедших из России торговых марок.

Последние новости
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители