В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
19 минут назад

Посетителя российской библиотеки пырнули в грудь и живот на западе столицы

Lenta.ruLenta.ru

На западе Москвы 45-летнего посетителя библиотеки госпитализировали с ранениями груди и живота после нападения на него 31-летнего россиянина. Об этом в среду, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

Посетителя библиотеки пырнули в грудь и живот в Москве
Фото: ReutersReuters

По данным издания, инцидент произошел 14 марта на улице Ивана Франко. Вечером между пострадавшим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и подозреваемым произошла ссора, во время которой обидчик несколько раз пырнул жертву неустановленным предметом. После этого мужчину отвезли в больницу, где медики, помимо ранений, диагностировали у него ожоги лица и шеи.

В отношении нападавшего возбудили дело. Причину произошедшего он пока не объяснил.

14 марта сообщалось, что в Москве россиянин на Jaguar напал на детей с топором в одной из последних очередей в «Макдоналдс».

Происшествия,McDonald's,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители