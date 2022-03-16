Посетителя библиотеки пырнули в грудь и живот в Москве

На западе Москвы 45-летнего посетителя библиотеки госпитализировали с ранениями груди и живота после нападения на него 31-летнего россиянина. Об этом в среду, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, инцидент произошел 14 марта на улице Ивана Франко. Вечером между пострадавшим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и подозреваемым произошла ссора, во время которой обидчик несколько раз пырнул жертву неустановленным предметом. После этого мужчину отвезли в больницу, где медики, помимо ранений, диагностировали у него ожоги лица и шеи.

В отношении нападавшего возбудили дело. Причину произошедшего он пока не объяснил.