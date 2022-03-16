В Севастополе полиция задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине

"Оперативниками УМВД по России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся", - сказала Волк.