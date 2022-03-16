В Севастополе полиция задержала мужчину, избившего ветерана ФСБ за букву Z на машине

Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками УМВД по России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся", - сказала Волк.
Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. "На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством", - отметила представитель ведомства.
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.