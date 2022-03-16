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2 часа назад

Сайты арбитражных судов России подверглись атакам хакеров

runews24.rurunews24.ru

Ранним утром страницы арбитражных судов в Сети подверглись атаке хакеров. Это коснулось судов в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Краснодарском крае, Москве. К 6:15 утра надписи с главных экранов исчезли, но ресурсы не открывались.

Сайты арбитражных судов России подверглись атакам хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инга Сорокина, пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края, сообщила, что все интернет ресурсы судов находятся на московской платформе, пишет РИА Новости. Суды общей юрисдикции, по словам Сорокиной, размещены на другой платформе, поэтому хакеры до них не добрались.

В Арбитражном суде Амурской области агентству «Интерфакс» рассказали, что на рабочий процесс хакерская атака не повлияла, она не затронула картотеку.

Ранее атакам хакеров и DDoS-атакам подвергались сайты крупных СМИ. Также интернет ресурсы компаний и госучреждений Москвы регулярно подвергаются DDoS-атакам. По словам Сергея Собянина, эти атаки направлены на создание хаоса в управлении городом.

Сергей Собянин,
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