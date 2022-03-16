Сайты арбитражных судов России подверглись атакам хакеров

Ранним утром страницы арбитражных судов в Сети подверглись атаке хакеров. Это коснулось судов в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Краснодарском крае, Москве. К 6:15 утра надписи с главных экранов исчезли, но ресурсы не открывались.

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Инга Сорокина, пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края, сообщила, что все интернет ресурсы судов находятся на московской платформе, пишет РИА Новости. Суды общей юрисдикции, по словам Сорокиной, размещены на другой платформе, поэтому хакеры до них не добрались.

В Арбитражном суде Амурской области агентству «Интерфакс» рассказали, что на рабочий процесс хакерская атака не повлияла, она не затронула картотеку.