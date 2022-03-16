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2 часа назад

В Москве ребенок получил ожоги от взорвавшейся у него в руках игрушки

ТАССТАСС

Ребенок госпитализирован в Москве с ожогами от взорвавшейся у него в руках игрушки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве ребенок получил ожоги от взорвавшейся у него в руках игрушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из квартиры на Семеновской набережной 9-летний мальчик госпитализирован с ожогами кистей и живота. Его мать сообщила, что у ребенка в руках задымилась пластиковая пиротехническая игрушка, а затем взорвалась", - сказал собеседник.

Мать также отметила, что не видела эту игрушку раньше. Однако ребенок сказал, что играл с ней уже два года. По факту происшествия проводится проверка.

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