Прилетевшую в Израиль россиянку заподозрили в обмане и посадили в тюрьму

Российскую туристку, в одиночестве прилетевшую на отдых в Израиль, пограничники обвинили в нарушении закона и посадили в депортационную тюрьму без воды и туалета. Подробностями истории девушка поделилась с порталом TourDom.ru.

Фото: Reuters Reuters

Жительница Ульяновска планировала отметить в Израиле свой день рождения — для этого туристка приобрела в турагентстве трехдневный тур в Нетанию. В четверг, 10 марта, по прибытии в аэропорт Бен-Гурион россиянка предъявила все необходимые документы, в том числе обратные авиабилеты, ваучер на гостиницу и предварительно полученное разрешение на въезд в страну. Тем не менее сотрудники пограничной службы заподозрили ее в обмане. Они решили, что девушка решила незаконно эмигрировать, несмотря на тот факт, что в России у нее осталась двухлетняя дочь.

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У путешественницы изъяли все личные вещи, а затем отправили без объяснений в депортационную тюрьму. Оказавшись на месте, россиянка попросила сделать один звонок родственникам, однако, по ее словам, просьба вывела из себя начальника учреждения.

«Офицер вскочил со стула, схватил меня за волосы и швырнул на пол. Сотрудники объяснили такую выходку своего руководителя "усталостью" — он якобы "работает уже 15 часов без перерыва"», — вспомнила собеседница TourDom.ru.

Как рассказала девушка, в тюрьме ей пришлось провести двое суток в ужасных условиях: в камере не было отопления, на металлических кроватях отсутствовали матрасы, также не работал слив в туалете. Помимо прочего, россиянка около часа упрашивала охранников принести ей питьевой воды, а еду (хлеб) арестантам выдавали всего лишь раз в день.

В итоге туристку депортировали в Россию в ночь с 12 на 13 марта — получить свои документы, в том числе паспорт и ручную кладь, она смогла только в московском аэропорту у пограничников. Девушка до сих пор ждет свой багаж из Израиля.