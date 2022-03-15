Россиянин построил бункер за 35 млн рублей и погиб под завалами

Мужчина из Ростова-на-Дону по имени Владимир рыл траншею на территории частного дома, и его засыпало землёй. Пострадавший погиб до приезда скорой. Он занимался обустройством дренажных систем, но в городе его многие знали из-за знаменитого бункера. Мужчина семь лет строил убежище и рыл сеть подземных тоннелей с ловушками. Своё творение Владимир думал продать за 35 млн рублей, но не успел.

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Построить себе бункер ростовчанину пришлось, когда он оказался на улице. После тюрьмы он пожил у родственников, но быстро с ними поссорился и ушёл из дома. Новое место жительства он обустроил в вагончике, сделав в нём ремонт. На шести квадратных метрах расположились раковина, подъёмная кровать, шкафы и электрический камин. Такое убежище, по мнению владельца, могло пригодиться и при ядерной войне, и при потопе.

Под вагончиком Владимир вырыл сеть подземных тоннелей, которые вели в другие гаражи или на улицу. Они тянулись на несколько десятков метров и сообщались между собой. Некоторые из них даже содержали ловушки — например, бетонные плиты, которые перекрывали путь, или вода, через которую нужно было проплыть, чтобы выбраться.

Ростовчанин думал построить ещё пару комплексов, а этот продать за 35 млн рублей, но теперь бункер с системой подземных ходов отойдёт по наследству ближайшим родственникам. Владимир погиб под завалом, хотя рыл тоннели он профессионально. «Я работаю строителем, и, когда роем траншеи, всё время объясняю напарникам, как правильно их делать», — говорил он журналистам.