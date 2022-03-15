Оператор Fox News погиб под Киевом

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом в результате того же инцидента, в котором ранение получил корреспондент телеканала Бенджамин Холл. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter их коллега, ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс.
"Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл. Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье", - написал Робертс.
Инцидент с Холлом произошел в понедельник. Информацию о ранении Холла подтвердили в Пентагоне, добавив, что собирают информацию об инциденте.