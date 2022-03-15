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23 минуты назад

Журналист Fox News сообщил о гибели коллеги под Киевом

ТАССТАССиещё 2

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом в результате того же инцидента, в котором ранение получил корреспондент телеканала Бенджамин Холл. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter их коллега, ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс.

Оператор Fox News погиб под Киевом
Фото: TwitterTwitter

"Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл. Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье", - написал Робертс.

Телеканал Fox News сообщил, что один из его журналистов ранен под Киевом

Инцидент с Холлом произошел в понедельник. Информацию о ранении Холла подтвердили в Пентагоне, добавив, что собирают информацию об инциденте.

Происшествия,Пентагон,
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