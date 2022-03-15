В Петербурге мальчика избили и выгнали из дома без одежды

В Петербурге 12-летнего школьника избили и выгнали из дома без одежды. Как сообщил РЕН ТВ источник, инцидент произошел еще 12 марта.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Школьник поступил в приемное отделение больницы имени Раухфуса с множественными ушибами и без одежды. При этом его не сопровождал никто из взрослых.

По словам подростка, его выгнали из дома. Во время визита правоохранителей в квартире школьника никто не открыл дверь.Позже мать ребенка опровергла информацию о том, что ее сын пребывал на улице голым. Женщина при этом вела себя агрессивно.