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1 час назад

В Петербурге 12-летнего мальчика избили и выгнали из дома без одежды

ЧП СтолицаЧП Столица

В Петербурге 12-летнего школьника избили и выгнали из дома без одежды. Как сообщил РЕН ТВ источник, инцидент произошел еще 12 марта.

В Петербурге мальчика избили и выгнали из дома без одежды
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Школьник поступил в приемное отделение больницы имени Раухфуса с множественными ушибами и без одежды. При этом его не сопровождал никто из взрослых.

По словам подростка, его выгнали из дома. Во время визита правоохранителей в квартире школьника никто не открыл дверь.Позже мать ребенка опровергла информацию о том, что ее сын пребывал на улице голым. Женщина при этом вела себя агрессивно.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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