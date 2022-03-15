Водитель такси едва не зарезал пассажира в Москве. Преступник ударил своего оппонента несколько раз в грудь и лицо, а потом скрылся с места преступления на машине. Его быстро задержала полиция, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, потерпевший мужчина сел в салон подъехавшего автомобиля такси на Пантелеевской улице. Там между ним и водителем произошел конфликт. Сначала они подрались, а потом таксист несколько раз пассажира ударил ножом, а затем покинул место преступления.