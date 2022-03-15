В Сорочинске из-за рухнувшего здания ГИБДД перестали выдавать права

ГИБДД Оренбургской области по Сорочинском городскому округу сообщило о временной приостановке выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Об этом сообщают "Оренбург Медиа". Как отмечает издание, приостановка связана с частичным обрушением здания автошколы ДОСААФ, в которой и располагались соответствующие отделы. В отделе ГИБДД сообщили журналистам, что работа наладится в прежнем объеме, если удастся после ремонтных работ восстановить здание. Конкретные сроки завершения работ правоохранители не сообщили. Указывается лишь то, что эта должна быть окончена в ближайшее время. Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому, гаишники смогут изымать у водителей свидетельство о регистрации транспортного средства при обнаружении значимых неисправностей.