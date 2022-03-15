В горах Сочи спасатели эвакуировали туриста, пострадавшего после падения параплана

"Поступило сообщение о том, что в районе горы Каменный столб находится травмированный горнолыжник. Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он совершил падение в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", - говорится в распространенном сообщении.