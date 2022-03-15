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1 час назад

В горах Сочи спасатели эвакуировали туриста, пострадавшего после падения параплана

ТАССТАСС

Спасатели эвакуировали горнолыжника с северного склона горы Каменный столб в Сочи, об этом во вторник сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В горах Сочи спасатели эвакуировали туриста, пострадавшего после падения параплана
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Поступило сообщение о том, что в районе горы Каменный столб находится травмированный горнолыжник. Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он совершил падение в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ЧП случилось в понедельник. Пострадавший был обнаружен с борта вертолета, он находился почти полностью под снегом, на поверхности была только голова. По предварительному диагнозу, в результате падения 46-летний турист из Пскова получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.

"Мужчине была оказана первая помощь, проведена иммобилизация поврежденной конечности. Положив травмированного горнолыжника на носилки, спасатели транспортировали мужчину в безопасное место и передали врачам скорой помощи", - отмечается в сообщении.

Происшествия,МЧС России,
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