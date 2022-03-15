В Волгограде эвакуировали международный аэропорт

Во вторник утром сотрудников и посетителей аэропорта попросили срочно покинуть помещение.

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Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, 15 марта была проведена экстренная эвакуация международного аэропорта Волгограда. Всех, кто находился в зале ожидания и в очереди к стойке регистрации попросили выйти на улицу.

Информацию подтвердили в пресс-службе волгоградского аэропорта. Тревожное сообщение о возможном минировании было получено в 9.20. Во время эвакуации никто не паниковал, люди спокойно прошли к выходу. В итоге информация о минировании не подтвердилась.