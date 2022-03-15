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1 час назад

В Удмуртии ликвидировали нелегальные игровые клубы. Видео

Александр Кузьмин

В Удмуртии полицейские пресекли деятельность нелегальных игровых клубов. Четыре незаконных игорных заведения, в которых игры проводились на компьютерном оборудовании, были обнаружены в Ижевске. Об этом сообщает МВД России по Удмуртской республике.

«В ходе проведенных обысков в местах проведения азартных игр изъяты 82 системных блока с установленным игровым оборудованием и денежные средства в сумме 350.000 рублей. За организацию незаконной игорной деятельности задержано 4 жителей г. Ижевска, по одному жителю Сарапульского, Завьяловского и Малопургинского районов, а также 1 житель г. Камбарки. В отношении 7 задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один задержанный водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору».

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
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