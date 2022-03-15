«В ходе проведенных обысков в местах проведения азартных игр изъяты 82 системных блока с установленным игровым оборудованием и денежные средства в сумме 350.000 рублей. За организацию незаконной игорной деятельности задержано 4 жителей г. Ижевска, по одному жителю Сарапульского, Завьяловского и Малопургинского районов, а также 1 житель г. Камбарки. В отношении 7 задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один задержанный водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.