Девятилетней девочке из Грозного насильно сделали обрезание

Девятилетней жительнице Грозного провели калечащую операцию на половых органах. По воле отца и мачехи россиянку насильно подвергли «женскому обрезанию» — отрезали капюшон клитора. Историю девочки рассказывает «Новая газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мать Алии (имя изменено) — чеченка, а отец — ингуш. Родственники мужчины были против этого союза, поскольку у них не принято заключать такие браки. В результате они развелись, и экс-супруг женился на ингушке, но продолжал звонить бывшей жене, приезжал к ней и даже преследовал. Женщина разрешала ему видеться с детьми: мальчиком и девочкой.

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В 2019 году он забрал их в гости в Ингушетию.

«Естественно, я пустила детей, сына и дочку. В пятницу вечером он приехал за ними в Грозный. На следующий день в обед, когда я была с мамой на рынке, мне позвонил старший сын и сказал: "Алие сделали обрезание"», - рассказала мать девочки.

Оказалось, что новая жена отца Алии отвела ребенка в клинику «Айболит» под предлогом того, что у нее якобы жжение в интимном месте. Без каких-либо анализов и документов ей провели операцию на половых органах.

Когда женщина приехала забрать свою дочь, платье у нее было в крови. Позднее у ребенка поднялась температура, ей вызвали медиков. «"Скорая" была в недоумении, потому что раньше с таким врачи не сталкивались, у нас в республике это не принято. Они смотрели друг на друга и не знали, что делать. Я объяснила, что так и так, ей сделали обрезание», — рассказала мать Алии.

ВОЗ и ООН признают подобные операции пыткой, бесчеловечным и жестоким обращением, Минздрав России также выступает с критикой этого обычая.

В результате проведенной операции ребенок не мог нормально ходить в туалет и мучился от боли. Девочка закрылась и стала бояться врачей.

После активных попыток матери наказать тех, кто издевался над девочкой, суд в Ингушетии признал детского гинеколога клиники «Айболит» Изану Нальгиеву, которая провела операцию по обрезанию девятилетней девочке, виновной в причинении легкого вреда здоровью ребенка и приговорил ее к штрафу в 30 тысяч рублей. Это был первый случай в Ингушетии, когда по делу о «женском обрезании» вынесли приговор.