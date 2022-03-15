Попытка кражи в магазине переросла в массовую драку: видео

В Петербурге попытка кражи из магазина закончилась массовой дракой. Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Ленсовета. Об этом сообщает телеканал «78», опубликовавший видео с камер наблюдения в своем официальном Telegram-канале.

Все началось с того, что сотрудница магазина потребовала от посетителя, чтобы тот вернул украденный товар. Но в ответ он набросился на женщину с кулаками. Затем мужчина сломал нос мужу продавщицы, который пришел встретить ее, а также подрался с еще одной работницей торгового заведения.