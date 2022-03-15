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23 минуты назад

Бывшего полицейского из Чечни обнаружили мертвым в колонии «Красная утка»

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В Нижнем Тагиле обнаружено тело осужденного экс-полицейского из Чечни, отбывавшего срок в ИК-13 для бывших силовиков, известной как «Красная утка». Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на осведомленный источник в региональном управлении ФСИН.

Бывшего полицейского из Чечни обнаружили мертвым в колонии «Красная утка»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, заключенного нашли мертвым в одиночной камере в начале марта. Погибший — 44-летний уроженец Дагестана, служивший полицейским в Чечне в офицерской должности. Он был осужден в конце 2021 года, а в январе он уже был этапирован в уральскую колонию.

Заключенный был недоволен приговором — бунтовал, нарушал режим. В день гибели он устроил пожар в своей камере, который оперативно потушили сотрудники ИК, однако позже во время обхода осужденного уже был мертв.

В управлении ФСИН по Свердловской области подтвердили информацию о гибели заключенного, который, по предварительным данным, совершил суицид.

Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП. В региональном управлении ведомства заявили, что причина смерти осужденного не связана с криминалом.

Происшествия,Следственный комитет,ФСИН,
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