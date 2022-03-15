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1 час назад

Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Ростовской области в годы войны

ТАССТАССиещё 4

Ростовский областной суд во вторник вынес решение на процессе по заявлению о признании действий немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР, передает корреспондент ТАСС.

Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Ростовской области в годы войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 180 811 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения, и не менее 200 тыс. военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - сказала судья Елена Славгородская.

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В приговоре суда отмечено, что проводимый геноцид являлся частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Третий апелляционный суд общей юрисдикции через Ростовский областной суд в течение месяца, добавила Славгородская.

Первое заседание по делу о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны состоялось в Ростовском областном суде 10 февраля. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

Оккупация области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 до середины февраля 1943 года. 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона было уничтожено, угнано в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезено в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.

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