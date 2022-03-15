В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
43 минуты назад

В центре Омска вандалы разбили гранитные плиты на мемориале Победы

ТАССТАСС

Мемориальный комплекс на бульваре Победы в Омске пострадал от рук вандалов. Как сообщила во вторник пресс-служба мэрии города, неизвестные сорвали с подпорной стены на аллее ветеранов 12 гранитных плит, четыре из них были разбиты.

В центре Омска вандалы разбили гранитные плиты на мемориале Победы
Фото: ЖЖЖЖ

"Сегодня ранним утром работники управления дорожного хозяйства и благоустройства обнаружили разбитые гранитные плиты, сорванные с подпорной стенки одной из конструкций, размещенной на бульваре Победы (аллея ветеранов). Всего сорвано 12 плит, четыре плиты разрушены. Сегодня же по факту вандализма представители УДХБ обратятся в правоохранительные органы. Сумма причиненного ущерба устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Реконструкция бульвара Победы в Омске проводилась в течение двух лет по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" и была завершена в 2020 году. Власти города рассматривали вариант переноса мемориала в парк 30-летия Победы, но по просьбе ветеранов монумент был оставлен на прежнем месте. При этом он был полностью обновлен, была оборудована система подсветки, установлены новые скамьи, проложены пешеходные дорожки, заложена аллея ветеранов.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители