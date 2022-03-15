В центре Омска вандалы разбили гранитные плиты на мемориале Победы

Мемориальный комплекс на бульваре Победы в Омске пострадал от рук вандалов. Как сообщила во вторник пресс-служба мэрии города, неизвестные сорвали с подпорной стены на аллее ветеранов 12 гранитных плит, четыре из них были разбиты.

"Сегодня ранним утром работники управления дорожного хозяйства и благоустройства обнаружили разбитые гранитные плиты, сорванные с подпорной стенки одной из конструкций, размещенной на бульваре Победы (аллея ветеранов). Всего сорвано 12 плит, четыре плиты разрушены. Сегодня же по факту вандализма представители УДХБ обратятся в правоохранительные органы. Сумма причиненного ущерба устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Реконструкция бульвара Победы в Омске проводилась в течение двух лет по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" и была завершена в 2020 году. Власти города рассматривали вариант переноса мемориала в парк 30-летия Победы, но по просьбе ветеранов монумент был оставлен на прежнем месте. При этом он был полностью обновлен, была оборудована система подсветки, установлены новые скамьи, проложены пешеходные дорожки, заложена аллея ветеранов.