Экс-полицейского из Чечни нашли мертвым в колонии

В колонии для бывших силовиков «Красная Утка», расположенной в Нижнем Тагиле, нашли тело экс-полицейского из Чечни, сообщает портал E1.RU со ссылкой на осведомленный источник в региональном управлении ФСИН.

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Погибший был обнаружен в одиночной камере — известно, что это 44-летний уроженец Дагестана, осужденный в конце 2021 года. В январе 2022 года он был этапирован в уральскую колонию — согласно пункту 3 статьи 80 УИК России, осужденные бывшие сотрудники правоохранительных органов содержатся в отдельных исправительных учреждениях.

По данным администрации колонии, погибший активно проявлял несогласие с назначенным наказанием — нарушал режим содержания, а в день своей смерти устроил в одиночной камере пожар, который был ликвидирован. Позднее в тот же день при обходе мужчина был найден мертвым — по предварительным данным управления ФСИН по Свердловской области, он совершил суицид.