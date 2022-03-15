Москвич выкинул на помойку миллионы рублей

По данным источника, 10 марта мужчина вышел из своего дома в 3-м Крутицком переулке, чтобы вынести мусор. По ошибке москвич взял и пакет с деньгами, которые он приготовил для погашения кредита. Свою потерю житель столицы осознал только через три часа.