Опубликовано видео схода лавины на дорогу в Дагестане

Снежная лавина сошла на дорогу в Дагестане. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.
К счастью, в результате происшествия природного характера никто не пострадал. Для объезда заваленного снегом участка есть запасная дорога.
Ранее Главное управление МЧС России по Республике Дагестан информировало о лавиноопасности в Цунтинском, Ахтынском, Цумадинском районах, а также на Бежтинском участке в период с 14 по 15 марта. Населению было рекомендовано воздержаться от дальних поездок.