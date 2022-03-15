Опубликовано видео схода лавины на дорогу в Дагестане

Снежная лавина сошла на дорогу в Дагестане. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

К счастью, в результате происшествия природного характера никто не пострадал. Для объезда заваленного снегом участка есть запасная дорога.