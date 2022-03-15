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38 минут назад

Опубликовано видео схода лавины на дорогу в Дагестане

Александр Кузьмин

Снежная лавина сошла на дорогу в Дагестане. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

К счастью, в результате происшествия природного характера никто не пострадал. Для объезда заваленного снегом участка есть запасная дорога.

Ранее Главное управление МЧС России по Республике Дагестан информировало о лавиноопасности в Цунтинском, Ахтынском, Цумадинском районах, а также на Бежтинском участке в период с 14 по 15 марта. Населению было рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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