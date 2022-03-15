В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
55 минут назад

Склад загорелся на территории концерна «Калашников» в Ижевске

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Здание склада загорелось на территории концерна «Калашников» в Ижевске, сообщил представитель экстренных служб.

Склад загорелся на территории концерна «Калашников» в Ижевске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Происходит возгорание склада с резинотехническими изделиями на территории АО «Концерн Калашников» на улице Совхозная», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Напомним, в мае 2015 года на артиллерийском арсенале в удмуртском Пугачево также сдетонировали снаряды. В ночь на 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии взорвались снаряды в результате пожара. Огонь полыхал два дня, и его удалось потушить лишь 5 июня. В результате ЧП погиб один военнослужащий, травмы получили 100 человек. Более 28 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.

Происшествия,Ижмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители