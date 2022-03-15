Склад загорелся на территории концерна «Калашников» в Ижевске

Напомним, в мае 2015 года на артиллерийском арсенале в удмуртском Пугачево также сдетонировали снаряды. В ночь на 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии взорвались снаряды в результате пожара. Огонь полыхал два дня, и его удалось потушить лишь 5 июня. В результате ЧП погиб один военнослужащий, травмы получили 100 человек. Более 28 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.