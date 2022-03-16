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53 минуты назад

Неизвестные сообщили о минировании самолета, выполняющего рейс Сургут - Москва

ТАССТАССиещё 1

ТАСС, 16 марта. Сообщение о минировании самолета рейса Сургут - Москва направлено неизвестными по электронной почте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Неизвестные "заминировали" аэропорт Жуковский в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего в эти минуты рейс Сургут - Москва", - сказал собеседник агентства. Сообщение пришло на электронную почту аэропорта Шереметьево. Сам аэропорт ранее в среду также был "заминирован".

С ноября 2019 года в России наблюдается волна сообщений о минировании различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Происшествия,ЧП в Шереметьево,Угроза взрыва,Аэропорт Шереметьево,ФСБ,
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