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1 час назад

Бывший подозреваемый в заказном убийстве кикбоксер был убит

Lenta.ruLenta.ru

Азербайджанского кикбоксера и экс-чиновника Заура Юсуфова убили в Баку. Об этом сообщает Report.

Бывший подозреваемый в заказном убийстве кикбоксер был убит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юсуфова застрелили 14 марта в одном из маркетов Бинагадинского района Баку. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства был задержан правоохранительными органами. Предполагаемый мотив — кровная месть. Мужчина является родственником криминального авторитета Эмина Сафарова, который был известен как «Эмин 444».

В мае 2019-го Сафарова убили, нападавший нанес мужчине многочисленные ножевые ранения. Нападавшего задержали — им оказался Гасан Тагиев. Позже по подозрению в организации заказного убийства был арестован Юсуфов. В 2020-м состоялся суд, Тагиев был признан виновным в совершении убийства. Однако доказательств вины Юсуфова не обнаружили. Экс-спортсмен был помилован и выпущен на свободу.

Юсуфов становился чемпионом мира по кикбоксингу. Также он работал в Государственной миграционной службе Азербайджана.

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