В Подмосковье ликвидировали созданные украинцами нарколаборатории. Видео

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали запрещенные вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях на территории Подмосковья. Затем товар реализовывали на торговой площадке в даркнете, поставляли в регионы России с помощью курьеров и распространяли посредством тайников-закладок. Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.