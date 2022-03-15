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27 минут назад

В Подмосковье ликвидировали созданные украинцами нарколаборатории. Видео

Александр Кузьмин

Полицейские в Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, которые создали граждане Украины. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали запрещенные вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях на территории Подмосковья. Затем товар реализовывали на торговой площадке в даркнете, поставляли в регионы России с помощью курьеров и распространяли посредством тайников-закладок. Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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