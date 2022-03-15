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1 час назад

При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали 15 человек

ТАССТАССиещё 2

После опрокидывания автобуса в Ветлужском районе Нижегородской области 15 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает прокуратура региона во вторник.

При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали 15 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ГИБДД сообщали о четверых пострадавших в результате аварии.

"По предварительной информации, произошло опрокидывание рейсового автобуса ПАЗ, в результате чего 15 пассажиров получили травмы и обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что авария произошла рядом с деревней Козлиха. Надзорное ведомство проводит в том числе проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.

По предварительной информации ГИБДД ГУ МВД России по региону, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Происшествия,ГИБДД,
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