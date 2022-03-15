При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали 15 человек

После опрокидывания автобуса в Ветлужском районе Нижегородской области 15 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает прокуратура региона во вторник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в ГИБДД сообщали о четверых пострадавших в результате аварии.

"По предварительной информации, произошло опрокидывание рейсового автобуса ПАЗ, в результате чего 15 пассажиров получили травмы и обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что авария произошла рядом с деревней Козлиха. Надзорное ведомство проводит в том числе проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.