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28 минут назад

В четыре больницы Хабаровска поступили сообщения о минировании

ТАССТАСС

Неизвестные сообщили о минировании нескольких медицинских учреждений Хабаровска. Об этом говорится на сайте администрации города.

В Хабаровске "заминировали" четыре больницы
Фото: ТАССТАСС

"Сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К.Пиотровича. Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы им. Г.Л.Александровича", - говорится в сообщении.

Помимо этого, звонки от неизвестных поступили в учреждения здравоохранения на Краснодарской, 9, а также Льва Толстого, 7.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически поступают в школы, торговые центры, административные здания, они оказываются ложными.

Происшествия,Лев Толстой,
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