В Хабаровске "заминировали" четыре больницы

"Сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К.Пиотровича. Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы им. Г.Л.Александровича", - говорится в сообщении.