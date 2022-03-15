В Хабаровске "заминировали" четыре больницы

Неизвестные сообщили о минировании нескольких медицинских учреждений Хабаровска. Об этом говорится на сайте администрации города.
"Сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К.Пиотровича. Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы им. Г.Л.Александровича", - говорится в сообщении.
Помимо этого, звонки от неизвестных поступили в учреждения здравоохранения на Краснодарской, 9, а также Льва Толстого, 7.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически поступают в школы, торговые центры, административные здания, они оказываются ложными.