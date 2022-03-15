"Люди просят о помощи": Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Москве

Возгорание случилось в одной из квартир дома на востоке столицы, в районе Богородское, один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил во вторник, 15 марта, источник в экстренных городских службах.
Уточняется, что пожар случился на улице Миллионная, 13, корпус 1.
— Открытое горение с девятого этажа. Люди просят о помощи, — рассказал источник «ВМ».
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание локализовано сотрудниками МЧС.
12 марта сообщалось, что сцена Зеленого театра на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице воспламенилась. Конструкция культурного учреждения в момент пожара находилась на ремонте.
В пятницу, 11 марта, загорелся торговый центр на Рублевском шоссе. Сообщение о пожаре в ТЦ «Европарк» поступило утром. Внешнее возгорание не было зафиксировано, при этом из здания эвакуировали около 240 человек. На месте работали спасатели.