Трамвай столкнулся с маршруткой в Петербурге.Видео

В Петербурге на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись трамвай и пассажирская маршрутка. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили свидетели происшествия.

Судя по видеозаписи, сделанной на месте происшествия, пострадавших нет. Пассажиры покинули трамвай и маршрутку, на месте работают только сотрудники ГИБДД.