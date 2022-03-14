Трамвай столкнулся с маршруткой в Петербурге.Видео

В Петербурге на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись трамвай и пассажирская маршрутка. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили свидетели происшествия.
Судя по видеозаписи, сделанной на месте происшествия, пострадавших нет. Пассажиры покинули трамвай и маршрутку, на месте работают только сотрудники ГИБДД.
На кадрах видно, что трамвай заблокировал проезд другим участникам дорожного движения, перекрыв сразу несколько полос. Маршрутка же стоит на краю проезжей части. Судя по кадрам, у нее пострадала левая сторона, со стороны водителя.