Мужчина с пистолетом ограбил прохожего в подземном переходе. Этот момент зафиксировали видеокамеры, расположенные в переходе. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь . Об этом передает "Вечерняя Москва".

В подземном переходе около Павелецкого вокзала злоумышленник напал на прохожего и похитил у 36-летнего жителя столицы мобильный телефон, после чего ему удалось сбежать и скрыться. Однако данный момент попал на камеры видеофиксации.