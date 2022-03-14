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23 минуты назад

Мужчина с пистолетом ограбил прохожего в подземном переходе и попал на видео

Александр Кузьмин

Мужчина с пистолетом ограбил прохожего в подземном переходе. Этот момент зафиксировали видеокамеры, расположенные в переходе. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. Об этом передает "Вечерняя Москва".

В подземном переходе около Павелецкого вокзала злоумышленник напал на прохожего и похитил у 36-летнего жителя столицы мобильный телефон, после чего ему удалось сбежать и скрыться. Однако данный момент попал на камеры видеофиксации.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Екатерина Гузь,МВД России,
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