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1 час назад

Россиянин с топором устроил потасовку в очереди в «Макдоналдс»

МослентаМослента

Россияне устроили потасовку в очереди в ресторан «Макдоналдс» на Чертановской улице. Подробности и видео с места событий опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Россиянин с топором устроил потасовку в «Макдоналдс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина с топором приехал в заведение общепита на иномарке Jaguar. Он попытался встать к окну выдачи заказов для автомобилистов без очереди. Заметив это, пассажирка в другой машине распылила перцовый баллончик в сторону водителя Jaguar. После этого агрессивно настроенный россиянин взял в руки топор и разбил лобовое стекло на авто оппонента.

Во время инцидента в обеих машинах находились дети участников конфликта — две девочки, годовая и трехлетняя, и пятилетний мальчик. Дошкольник пострадал из-за попавших в него осколков стекла, а девочки находились в иномарке в момент распыления баллончика. Всех троих детей пришлось показать врачам.

Ранее россияне выстроились в очередь в «Макдоналдс» перед закрытием ресторанов сети в России. Уход компании с отечественного рынка назначили на 14 марта.

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