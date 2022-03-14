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7 минут назад

Россиянин с ножом напал на двух полицейских в Иркутске

Елена Прошина

Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских, прибывших по вызову, его обезвредили из табельного оружия. Всех участников инцидента госпитализировали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит «РИА Новости».

Россиянин с ножом напал на двух полицейских в Иркутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волк отметила, что экипаж патрульно-постовой службы выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в Иркутске.

«Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и нанес ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время оба полицейских и злоумышленник доставлены в медучреждение», — добавила Волк.

По данным регионального СУСК РФ, мужчина напал на полицейских со спины и нанес одному из них ножевое ранение в шею. Затем его напарник применил в отношении злоумышленника физическую силу, а пострадавший произвел выстрелы из табельного оружия, ранив мужчину. Тогда же нападавший нанес второму полицейскому ножевое ранение в руку. В результате инцидента мужчину и двух полицейских доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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