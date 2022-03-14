Россиянин с ножом напал на двух полицейских в Иркутске

Житель Иркутска с ножом напал на двух полицейских, прибывших по вызову, его обезвредили из табельного оружия. Всех участников инцидента госпитализировали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк . Ее слова приводит «РИА Новости» .

«Двое полицейских зашли в подъезд, где на них неожиданно напал местный житель и нанес ножевые ранения. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан. В настоящее время оба полицейских и злоумышленник доставлены в медучреждение», — добавила Волк.

По данным регионального СУСК РФ, мужчина напал на полицейских со спины и нанес одному из них ножевое ранение в шею. Затем его напарник применил в отношении злоумышленника физическую силу, а пострадавший произвел выстрелы из табельного оружия, ранив мужчину. Тогда же нападавший нанес второму полицейскому ножевое ранение в руку. В результате инцидента мужчину и двух полицейских доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.