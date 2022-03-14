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1 час назад

Таран ларька в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин

На набережной Макарова наряд спецбатальона ДПС УГИБДД попытался остановить автомобиль «Мерседес С-180», но водитель требования проигнорировал и попытался скрыться, об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские бросились в погоню.

На требования остановиться лихач не реагировал. С ЗСД он проследовал на КАД и съехал с кольцевой в районе Дачного проспекта. Затем на бульваре Новаторов он не справился с управлением, вылетел с дороги, снес дерево, насквозь пролетел ларек и, сбив ограждения газона, наконец остановился в пешеходной зоне.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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