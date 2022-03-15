Еще один российский самолет подал сигнал тревоги во время полета

ТАСС, 15 марта. Пассажирский лайнер, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
"Пассажирский Airbus A320 подал сквок (сигнал тревоги - прим. ТАСС) над Каспийским морем. В настоящее время самолет готовится к посадке в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.
В последние дни сразу несколько российских самолетов подавали сигналы тревоги в полете. Большая часть из них была связана с "минированием" бортов. Угрозы не подтвердились, самолеты курс не меняли.