Еще один российский самолет подал сигнал тревоги во время полета

ТАСС, 15 марта. Пассажирский лайнер, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

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"Пассажирский Airbus A320 подал сквок (сигнал тревоги - прим. ТАСС) над Каспийским морем. В настоящее время самолет готовится к посадке в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.