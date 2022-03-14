Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Карелией

Пассажирский самолет SuperJet рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что самолет не меняет курс и высоту. Причина подачи сигнала устанавливается.
Ранее, в субботу, 12 марта, два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, которые были связаны с анонимным «минированием». Оба воздушных судна не стали изменять курс и благополучно приземлились в аэропортах назначения.
10 марта аналогичный случай произошел у пассажирского самолета, который летел из Москвы в Махачкалу. После подачи сигнала тревоги лайнер успешно добрался до места назначения, однако причина происшествия до сих пор неизвестна.