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1 час назад

Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Карелией

Елена Прошина

Пассажирский самолет SuperJet рейса МурманскМосква подал сигнал тревоги в небе над Карелией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Карелией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самолет не меняет курс и высоту. Причина подачи сигнала устанавливается.

Ранее, в субботу, 12 марта, два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, которые были связаны с анонимным «минированием». Оба воздушных судна не стали изменять курс и благополучно приземлились в аэропортах назначения.

10 марта аналогичный случай произошел у пассажирского самолета, который летел из Москвы в Махачкалу. После подачи сигнала тревоги лайнер успешно добрался до места назначения, однако причина происшествия до сих пор неизвестна.

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