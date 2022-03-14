В Дагестане обвалился единственный сохранившийся вход в пещеру "Дюрк"

Обвал на объекте культурного наследия федерального значения - пещера "Дюрк", - расположенном в Табасаранском районе Дагестана, произошел в понедельник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по охране культурного наследия региона.
"На объекте культурного наследия федерального значения "Священная" пещера, средние века (пещера "Дюрк" - прим. ТАСС), в селении Хустиль Табасаранского района произошел обвал. <…> Согласно сведениям старожилов селения Хустиля, ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя сохранившаяся передняя часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году после осмотра состояния агентство признало данный объект опасным для жизни людей. Сведения были направлены в МЧС региона для проведения осмотра технического состояния и принятия соответствующих мер.
Пещера "Дюрк" расположена в селении Хустиль Табасаранского района примерно в 300 м левее дороги, ведущей в селение. Объект является редким образцом средневекового культового сооружения Табасарана. Пещера образовалась вследствие оседания горных пород.