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1 час назад

В Дагестане обвалился единственный сохранившийся вход в пещеру "Дюрк"

ТАССТАСС

Обвал на объекте культурного наследия федерального значения - пещера "Дюрк", - расположенном в Табасаранском районе Дагестана, произошел в понедельник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по охране культурного наследия региона.

В Дагестане обвалился единственный сохранившийся вход в пещеру "Дюрк"
Фото: ВикипедияВикипедия

"На объекте культурного наследия федерального значения "Священная" пещера, средние века (пещера "Дюрк" - прим. ТАСС), в селении Хустиль Табасаранского района произошел обвал. <…> Согласно сведениям старожилов селения Хустиля, ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя сохранившаяся передняя часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году после осмотра состояния агентство признало данный объект опасным для жизни людей. Сведения были направлены в МЧС региона для проведения осмотра технического состояния и принятия соответствующих мер.

Пещера "Дюрк" расположена в селении Хустиль Табасаранского района примерно в 300 м левее дороги, ведущей в селение. Объект является редким образцом средневекового культового сооружения Табасарана. Пещера образовалась вследствие оседания горных пород.

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