В Дагестане обвалился единственный сохранившийся вход в пещеру "Дюрк"

"На объекте культурного наследия федерального значения "Священная" пещера, средние века (пещера "Дюрк" - прим. ТАСС), в селении Хустиль Табасаранского района произошел обвал. <…> Согласно сведениям старожилов селения Хустиля, ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя сохранившаяся передняя часть", - говорится в сообщении.