В Адыгее заблокируют сайт с предложениями купли-продажи человеческих органов

Майкопская городская прокуратура в ходе мониторинга сети интернет выявила сайт, содержащий информацию с предложениями купли-продажи человеческих органов и потребовала заблокировать данный информационный ресурс. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Адыгеи.
Согласно положениям закона РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. За это предусмотрена уголовная ответственность.
"Прокуратурой Майкопа выявлен сайт, содержащий информацию с предложениями купли-продажи человеческих органов. Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено",- сообщается на сайте.
Рассмотрение иска и ограничение доступа к сайту находятся на контроле прокуратуры города.