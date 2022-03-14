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1 час назад

В Адыгее заблокируют сайт с предложениями купли-продажи человеческих органов

ТАССТАСС

Майкопская городская прокуратура в ходе мониторинга сети интернет выявила сайт, содержащий информацию с предложениями купли-продажи человеческих органов и потребовала заблокировать данный информационный ресурс. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Адыгеи.

В Адыгее заблокируют сайт с предложениями купли-продажи человеческих органов
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Согласно положениям закона РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. За это предусмотрена уголовная ответственность.

"Прокуратурой Майкопа выявлен сайт, содержащий информацию с предложениями купли-продажи человеческих органов. Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено",- сообщается на сайте.

Рассмотрение иска и ограничение доступа к сайту находятся на контроле прокуратуры города.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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