В Адыгее заблокируют сайт с предложениями купли-продажи человеческих органов

"Прокуратурой Майкопа выявлен сайт, содержащий информацию с предложениями купли-продажи человеческих органов. Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено",- сообщается на сайте.