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1 час назад

Опубликовано видео драки в московском хостеле

Александр Кузьмин

В московском хостеле, расположенном на Алтуфьевском шоссе, один из постояльцев, находясь в нетрезвом состоянии, устроил драку. Кроме того, дебошир напал на прибывших на место происшествия правоохранителей. Соответствующие кадры обнародует Следственный комитет России.

«По версии следствия, днем 11 марта 2022 года в помещении хостела, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха. В дальнейшем он применил насилие в отношении двух сотрудников столичной Росгвардии, прибывших для пресечения его противоправных действий», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,Росгвардия,
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