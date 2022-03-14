В московском хостеле, расположенном на Алтуфьевском шоссе, один из постояльцев, находясь в нетрезвом состоянии, устроил драку. Кроме того, дебошир напал на прибывших на место происшествия правоохранителей. Соответствующие кадры обнародует Следственный комитет России.
«По версии следствия, днем 11 марта 2022 года в помещении хостела, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха. В дальнейшем он применил насилие в отношении двух сотрудников столичной Росгвардии, прибывших для пресечения его противоправных действий», – говорится в сообщении ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).