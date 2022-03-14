«По версии следствия, днем 11 марта 2022 года в помещении хостела, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха. В дальнейшем он применил насилие в отношении двух сотрудников столичной Росгвардии, прибывших для пресечения его противоправных действий», – говорится в сообщении ведомства.