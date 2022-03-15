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1 час назад

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

ТАССТАССиещё 3

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, сообщила ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на извержение вулкана (KVERT) Ольга Гирина.

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Фото: ТАССТАСС

"Извержение вулкана началось", - сказала Гирина.

По данным KVERT, активность вулкана постепенно нарастает. Вероятно, на лавовый купол вулкана выдавливается новая глыба лавы, это сопровождается обрушением небольших лавин. Над вулканом образовалось небольшое облако пепла. Взрывное извержение исполина возможно с выносом пепла на высоту до 15 км над уровнем моря. Также возможно образование пирокластических потоков и распространение пеплового облака на сотни км от вулкана в течение следующих нескольких дней.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 2 882 км над уровнем моря.

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