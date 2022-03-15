На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

По данным KVERT, активность вулкана постепенно нарастает. Вероятно, на лавовый купол вулкана выдавливается новая глыба лавы, это сопровождается обрушением небольших лавин. Над вулканом образовалось небольшое облако пепла. Взрывное извержение исполина возможно с выносом пепла на высоту до 15 км над уровнем моря. Также возможно образование пирокластических потоков и распространение пеплового облака на сотни км от вулкана в течение следующих нескольких дней.