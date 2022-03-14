Бойфренд модели Гретты Ведлер рассказал на видео о ее убийстве

«Как сообщалось ранее, 12 марта 2022 года в гараже загородного дома в городе Липецке обнаружено тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал», – уточняется в сообщении ведомства.