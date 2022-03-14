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39 минут назад

Бойфренд модели Гретты Ведлер рассказал на видео о ее убийстве

Александр Кузьмин

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер в Москве 23-летний мужчина раскрыл следствию детали расправы над ней. Следственный комитет России обнародовал видео следственных мероприятий, во время которых бывший молодой человек погибшей показал, как убил свою возлюбленную в номере отеля.

«Как сообщалось ранее, 12 марта 2022 года в гараже загородного дома в городе Липецке обнаружено тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал», – уточняется в сообщении ведомства.

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в видео заключения под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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