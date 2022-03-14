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1 час назад

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер объяснил свой поступок

Газета.RuГазета.Ru

Бывший бойфренд модели Гретты Ведлер, которую накануне нашли мертвой под Липецком, полностью признал вину в убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову.

«В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал», — рассказала Иванова.

По данным «Пятого канала», обвиняемый убил девушку в московском отеле, после чего тщательно уничтожил все следы произошедшего в номере.

В деле об убийстве модели Гретты Ведлер появилась новая деталь

Об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. В полицию обратился знакомый девушки, который сообщил, что не может с ней связаться. По его словам, возлюбленный модели незадолго до исчезновения украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой. Перед исчезновением Ведлер переехала жить в отель в Москве — вероятно, чтобы защититься.

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