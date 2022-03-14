«В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал», — рассказала Иванова.

Об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. В полицию обратился знакомый девушки, который сообщил, что не может с ней связаться. По его словам, возлюбленный модели незадолго до исчезновения украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой. Перед исчезновением Ведлер переехала жить в отель в Москве — вероятно, чтобы защититься.