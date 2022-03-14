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1 час назад

В заброшенном здании нашли человеческие останки

МослентаМослента

В лесополосе на юге Москвы найдены человеческие останки. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает РЕН ТВ.

В заброшенном здании нашли человеческие останки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, части тела обнаружили в заброшенном здании бывшего военного городка на улице Академика Янгеля. Дату смерти человека пока определить не удалось, останки отправлены на судмедэкспертизу.

Сообщается, что на месте происшествия очевидцы нашли позвоночник, череп, тазовую и плечевую кость.

Ранее на северо-востоке Москвы на мусороперерабатывающем заводе нашли голову человека.

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