В заброшенном здании нашли человеческие останки

В лесополосе на юге Москвы найдены человеческие останки. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает РЕН ТВ.

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По информации источника, части тела обнаружили в заброшенном здании бывшего военного городка на улице Академика Янгеля. Дату смерти человека пока определить не удалось, останки отправлены на судмедэкспертизу.

Сообщается, что на месте происшествия очевидцы нашли позвоночник, череп, тазовую и плечевую кость.

Ранее на северо-востоке Москвы на мусороперерабатывающем заводе нашли голову человека.