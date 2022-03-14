Петербургский госуниверситет эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Академическую гимназию эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва, - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Это уже четвертая эвакуация университета с начала марта, в предыдущие разы угроз не обнаружили.

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"14 марта поступили сообщения о заминировании зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание университета) и Собственный пр., 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.