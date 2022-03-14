«Установлено, что злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, в момент закрытия дверей выхватил мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей из рук 53-летней жительницы столицы, после чего выбежал на платформу станции метро “Партизанская” и попытался скрыться. Владелица гаджета успела выбежать из вагона и проследовала за ним. Увидев полицейских, женщина сообщила им о случившемся, указав на убегающего мужчину», – сообщает пресс-служба УВД столичного метрополитена.