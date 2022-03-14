35-летний приезжий задержан в Москве по подозрению в попытке ограбления пассажирки. Мужчина выхватил у нее из рук мобильный телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
«Установлено, что злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, в момент закрытия дверей выхватил мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей из рук 53-летней жительницы столицы, после чего выбежал на платформу станции метро “Партизанская” и попытался скрыться. Владелица гаджета успела выбежать из вагона и проследовала за ним. Увидев полицейских, женщина сообщила им о случившемся, указав на убегающего мужчину», – сообщает пресс-служба УВД столичного метрополитена.
Уточняется, что злоумышленник был незамедлительно задержан правоохранителями. В отношении него возбуждено уголовное дело.