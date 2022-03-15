В Петербурге потушили пожар в научно-техническом центре «Заслон»

Пожар в двухэтажном производственном здании в Санкт-Петербурге , где расположен научно-технический центр по разработке и производству высокотехнологичной продукции «Заслон», ликвидирован, сообщает пресс-служба городского ГУ МСЧ.

В КБР возбудили дело после гибели девушки при пожаре в ТЦ По данным ведомства, инцидент произошёл по адресу: ул. Коли Томчака, д. 9. Горение обстановки происходило на площади 200 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть единиц техники и 27 человек личного состава Сведения о пострадавших не поступали.