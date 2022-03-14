В московской квартире нашли трупы близнецов

Братья-близнецы совершили самоубийство в квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Как сообщает «МК», 34-летние мужчины могли отравиться газом.

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Отмечается, что перед смертью братья оставили записку с предупреждением, что в квартире может быть опасный газ. Еще одна записка была адресована их матери, с просьбой развеять прах в живописном месте. Остальные подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в начале февраля трупы двух пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери, обнаружили в квартире на 2-й улице Синичкина в Москве. Известно, что женщины жили нелюдимо — мать страдала от ожирения и редко выходила из квартиры, а ее дочь, которая имела психическое заболевание, ни с кем не общалась.