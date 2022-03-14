В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
42 минуты назад

В московской квартире нашли трупы близнецов

Елена Прошина

Братья-близнецы совершили самоубийство в квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Как сообщает «МК», 34-летние мужчины могли отравиться газом.

В московской квартире нашли трупы близнецов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что перед смертью братья оставили записку с предупреждением, что в квартире может быть опасный газ. Еще одна записка была адресована их матери, с просьбой развеять прах в живописном месте. Остальные подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в начале февраля трупы двух пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери, обнаружили в квартире на 2-й улице Синичкина в Москве. Известно, что женщины жили нелюдимо — мать страдала от ожирения и редко выходила из квартиры, а ее дочь, которая имела психическое заболевание, ни с кем не общалась.

Узнать об их смерти помог студент, который снимал у них другую квартиру — женщины не отвечали ему на телефон. После того как квартиру вскрыли, спасатели обнаружили там тела и открытую газовую конфорку.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители